Сегодня должен заработать Одесский припортовый завод
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Одесский припортовый завод должен запуститься 1 февраля, передает УНН.
Сегодня должны быть запущены агрегаты по выпуску аммиака и карбамида.
Поставку сырья должна обеспечить по давальческой схеме компания "Энергетический эквивалент".
"Дирекция припортового завода заключила договор с компанией "Энергетический эквивалент", что позиционирует себя на рынке как поставщик импортного газа, на поставку сырья для запуска нашего предприятия. Сейчас "Энергетический эквивалент" формирует запасы газа для ОПЗ", - отметил 18 января первый заместитель генерального директора ПАО "Одесский припортовый завод" Николай Щуриков.
Напомним, Одесский припортовый завод вошел в перечень объектов большой приватизации.