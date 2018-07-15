Сьогодні Макрон говоритиме з Путіним про Україну - ЗМІ

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон в неділю обговорить з російським президентом Володимиром Путіним під час зустрічі в Москві Сирію, Іран та Україну. Про це пише видання Reuters, посилаючись на джерело в канцелярії президента Франції, передає УНН.

Очікується, що Макрон і Путін зустрінуться в Кремлі перед початком фінального матчу чемпіонату світу з футболу між збірними Франції та Хорватії.

Джерело в Єлисейському палаці повідомило, що ситуація в Україні не вирішена так, щоб Макрон запросив Путіна на зустріч саміту "Великої сімки", яка відбудеться на півдні Франції в Біарріце влітку 2019 року.

Після саміту G7 в Канаді Макрон заявив, що хотів би запросити Путіна до Біарріца, але це буде залежати від того, як Росія виконуватиме Мінські угоди, пише видання.

За словами джерела, обговорення також дасть змогу обом лідерам окреслити свої позиції щодо сирійської кризи.

Нагадаємо, за словами українського Президента, Макрон говоритиме з Путіним про звільнення українських політв’язнів.

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