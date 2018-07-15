Сегодня Макрон будет говорить с Путиным об Украине - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье обсудит с российским президентом Владимиром Путиным во время встречи в Москве Сирию, Иран и Украину. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на источник в канцелярии президента Франции, передает УНН.
Ожидается, что Макрон и Путин встретятся в Кремле перед началом финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.
Источник в Елисейском дворце сообщил, что ситуация в Украине не решена так, чтобы Макрона пригласил Путина на встречу саммита "Большой семерки", которая состоится на юге Франции в Биаррице летом 2019 года.
После саммита G7 в Канаде Макрона заявил, что хотел бы пригласить Путина в Биаррице, но это будет зависеть от того, как Россия будет выполнять Минские соглашения, пишет издание.
По словам источника, обсуждение также позволит обоим лидерам определить свои позиции по сирийскому кризису.
Напомним, по словам украинского президента, Макрон будет говорить с Путиным об освобождении украинских политзаключенных.