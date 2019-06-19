Сьогодні Кабмін розгляне скорочення облдержадміністрацій та райдержадміністрацій на 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Уряд на наступному засіданні, яке відбудеться вже сьогодні, в середу, 19 червня, розгляне питання про скорочення на 50% районних та обласних державних адміністрацій з 1 січня 2020 року. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі "Свободи слова", передає УНН.
“Я завтра виношу на розгляд уряду пропозицію опрацювати можливість скоротити на 50% обласні, районні адміністрації”, — сказав Гройсман.
Він додав, що наступний парламент має забрати у Президента та уряду повноваження призначати керівників на місцях і віддати це право людям.
“Це новий підхід управління і нові можливості самоврядування. Пріоритет (обирати керівників — ред.) має бути у громадах — вам вирішувати, хто є ваші керівники”, — наголосив прем’єр.
Нагадаємо, раніше в уряді запропонували скоротити на 50% облдержадміністрації і райдержадміністрації.