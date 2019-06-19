Сегодня Кабмин рассмотрит сокращение облгосадминистраций и райгосадминистраций на 50%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Правительство на следующем заседании, которое состоится уже сегодня, в среду, 19 июня, рассмотрит вопрос о сокращении на 50% районных и областных государственных администраций с 1 января 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Свободы слова", передает УНН.
“Я завтра выношу на рассмотрение правительства предложение проработать возможность сократить на 50% областные, районные администрации”, — сказал Гройсман.
Он добавил, что следующий парламент должен забрать у Президента и правительства полномочия назначать руководителей на местах и отдать это право людям.
“Это новый подход управления и новые возможности самоуправления. Приоритет (избирать руководителей — ред.) должен быть у общин — вам решать, кто ваши руководители”, — подчеркнул премьер.
Напомним, ранее в правительстве предложили сократить на 50% облгосадминистрации и райгосадминистрации.