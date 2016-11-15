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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Сьогодні Генасамблея ООН розгляне проект резолюції щодо Криму

Сьогодні Генасамблея ООН розгляне проект резолюції щодо Криму

Київ • УНН

 • 9968 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні в ООН заплановане голосування щодо проекту резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь”. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.

Сьогодні, 15 листопада близько 23:00 год. за київським часом в Третьому комітеті (фокусується на тематиці прав людини) Генеральної Асамблеї ООН заплановане голосування щодо проекту резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)”, ініційованого Україною.

"Проект має на меті захист конституційних прав громадян України на території тимчасово окупованого українського півострова. В документі засуджуються масові порушення прав людини в окупованому Криму та міститься заклик до Росії як держави-окупанта дотримуватись своїх зобов’язань відповідно до міжнародного права", — йдеться в повідомленні.

Документ також закликає Росію надати міжнародним правозахисним механізмам, насамперед Місії ООН з моніторингу за дотриманням прав людини в Україні, безперешкодний доступ у Крим з метою забезпечення моніторингу ситуації з правами людини, а також звертається до Управління Верховного комісара ООН з прав людини підготувати окремий тематичний звіт щодо ситуації на окупованому півострові. У проекті резолюції також наголошується на необхідності звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України та скасування рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. При цьому, станом на сьогодні співавторами проекту резолюції є 41 держава-член ООН.

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