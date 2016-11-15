Сьогодні Генасамблея ООН розгляне проект резолюції щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні в ООН заплановане голосування щодо проекту резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь”. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.
Сьогодні, 15 листопада близько 23:00 год. за київським часом в Третьому комітеті (фокусується на тематиці прав людини) Генеральної Асамблеї ООН заплановане голосування щодо проекту резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)”, ініційованого Україною.
"Проект має на меті захист конституційних прав громадян України на території тимчасово окупованого українського півострова. В документі засуджуються масові порушення прав людини в окупованому Криму та міститься заклик до Росії як держави-окупанта дотримуватись своїх зобов’язань відповідно до міжнародного права", — йдеться в повідомленні.
Документ також закликає Росію надати міжнародним правозахисним механізмам, насамперед Місії ООН з моніторингу за дотриманням прав людини в Україні, безперешкодний доступ у Крим з метою забезпечення моніторингу ситуації з правами людини, а також звертається до Управління Верховного комісара ООН з прав людини підготувати окремий тематичний звіт щодо ситуації на окупованому півострові. У проекті резолюції також наголошується на необхідності звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України та скасування рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. При цьому, станом на сьогодні співавторами проекту резолюції є 41 держава-член ООН.