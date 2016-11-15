Сегодня Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по Крыму

Сегодня, 15 ноября около 23:00 ч. по киевскому времени в Третьем комитете (фокусируется на тематике прав человека) Генеральной Ассамблеи ООН запланировано голосование по проекту резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", инициированного Украиной.

"Проект имеет целью защиту конституционных прав граждан Украины на территории временно оккупированного украинского полуострова. В документе осуждаются массовые нарушения прав человека в оккупированном Крыму и содержится призыв к России как государству-оккупанту придерживаться своих обязательств в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

Документ также призывает Россию предоставить международным правозащитным механизмам, прежде всего Миссии ООН по мониторингу за соблюдением прав человека в Украине, беспрепятственный доступ в Крым с целью обеспечения мониторинга ситуации с правами человека, а также обращается в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовить отдельный тематический отчет по ситуации на оккупированном полуострове. В резолюции также отмечается необходимость освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины и отмены решения о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. При этом, на сегодняшний день соавторами проекта резолюции является 41 государство-член ООН.