Сьогодні дві області України виходять з “червоної” зони

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Запорізьку і Полтавську області з 7 травня виводять з “червоної” зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це пише УНН.

Цитата:

“За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 7 травня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей. Також застосувати на території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для „жовтий“ рівня епідемічної небезпеки”, — повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Деталі

З його слів, такі рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні сьогодні, 6 травня.

Після цього рішення “червоний” рівень епідемічної небезпеки залишається в одній області — Сумській.

Доповнення

Це відбувається на тлі зменшення захворюваності на COVID-19 в Україні. Так, за даними НАН України, за тиждень 21–27 квітня в Україні стабільно зменшувалася кількість нових виявлень на день зі швидкістю близько 260 випадків на добу, або 14% за тиждень. Почалося також зменшення кількості нових летальних випадків, але зі значно меншим відносним темпом спадання.

У межах адаптивного карантину, що діє наразі в Україні, регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Наразі, за рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, у Запорізькій, Полтавській, Сумській областях запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. В Волинській, Донецькій, Житомирська, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській, Черкаській областях запроваджено “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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