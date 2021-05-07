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Сегодня две области Украины выходят из "красной" зоны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Запорожскую и Полтавскую области с 7 мая выводят из “красной” зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом пишет УНН.

Цитата:

“По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 мая 2021” красный “уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей. Также применить на территории Запорожской и Полтавской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „желтый“ уровень эпидемической опасности”, - сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Детали

По его словам, такие решения приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании сегодня, 6 мая.

После этого решения “красный” уровень эпидемической опасности остается в одной области — Сумской.

Дополнение

Это происходит на фоне уменьшения заболеваемости на COVID-19 в Украине. Так, по данным НАН Украины, за неделю 21-27 апреля в Украине стабильно уменьшалось количество новых выражений в день со скоростью около 260 случаев в сутки, или 14% за неделю. Началось также уменьшение количества новых летальных случаев, но со значительно меньшим относительным темпом падения.

В рамках адаптивного карантина, действующий сейчас в Украине, регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауну”.

Сейчас по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Запорожской, Полтавской, Сумской областях введен “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Тернопольской, Черкасской областях введен “оранжевый” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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