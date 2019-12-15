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Сьогодні до України прибуде Вифлеємський вогонь миру

Сьогодні до України прибуде Вифлеємський вогонь миру

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У неділю, 15 грудня, до України з Відня прибуде Вифлеємський вогонь миру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної скаутської організації України "Пласт".

"Скаути світу, зокрема, й пластуни отримали Вогонь. Це означає, що естафета поширення символу миру та злагоди розпочинається. Вже сьогодні прямим авірейсом Відень-Київ Вогонь потрапить до України. А згодом — він потрапить і до українців: церков, сиротинців, військових частин…", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що поширення Вифлеємського вогню миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Нагадаємо, православна церква України допускає перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, коли більшість вірян будуть підтримувати такий крок.

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