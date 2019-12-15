Сегодня в Украину прибудет Вифлеемский огонь мира

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 39266 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 102010 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 135508 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 140223 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135627 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 168861 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115360 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113494 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110198 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Сегодня в Украину прибудет Вифлеемский огонь мира

Сегодня в Украину прибудет Вифлеемский огонь мира

Киев  •  УНН

 • 19912 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В воскресенье, 15 декабря, в Украину из Вены прибудет Вифлеемский огонь мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной скаутской организации Украины "Пласт".

"Скауты мира, в том числе и пластуны получили Огонь. Это означает, что эстафета распространения символа мира и согласия начинается. Уже сегодня прямым авирейсом Вена-Киев Огонь попадет в Украину. А потом - он попадет и к украинцам: церквям, детским, военным частям...", - сказано в сообщении.

Отмечается, что распространение Вифлеемского огня мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

Напомним, православная церковь Украины допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих будут поддерживать такой шаг.

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