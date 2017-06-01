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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 30776 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Сьогодні до Львова привезуть тіло Любомира Гузара

Київ • УНН

 • 18061 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні до Львова привезуть тіло колишнього предстоятеля Української греко-католицької церкви Блаженного Любомира Гузара. Про це кореспонденту УНН повідомив архієпископ і митрополит УГКЦ Ігор Возняк.

Сьогодні до Львова привезуть тіло Любомира Гузара

"Сьогодні львів'яни матимуть змогу попрощались з Любомиром Гузаром. Вечором його привезуть до Собору Святого Юра, де й відбудеться прощання. А вже завтра йго відвезуть до Києва, де і відбудеться поховання", - про це повідомив Ігор Возняк.

Зараз в Соборі правлять службу, люди приносять квіти та лампадки до пам'ятнику Андрея Шептицького.

Як повідомляв УНН, 31 травня помер Блаженніший Любомир Гузар.

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