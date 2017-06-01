Сегодня во Львов привезут тело Любомира Гузара
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня во Львов привезут тело бывшего предстоятеля Украинской греко-католической церкви Блаженного Любомира Гузара. Об этом корреспонденту УНН сообщил архиепископ и митрополит УГКЦ Игорь Возняк.
"Львовяне смогут попрощались с Любомиром Гузаром. Вечером его привезут в Собор Святого Юра, где и состоится прощание. А уже завтра йго отвезут в Киев, где и состоится погребение", - об этом сообщил Игорь Возняк.
Сейчас в Соборе правят службу, люди приносят цветы и лампадки к памятнику Андрея Шептицкого.
Как сообщал УНН, 31 мая умер Блаженнейший Любомир Гузар.