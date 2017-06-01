Сегодня во Львов привезут тело Любомира Гузара

"Львовяне смогут попрощались с Любомиром Гузаром. Вечером его привезут в Собор Святого Юра, где и состоится прощание. А уже завтра йго отвезут в Киев, где и состоится погребение", - об этом сообщил Игорь Возняк.

Сейчас в Соборе правят службу, люди приносят цветы и лампадки к памятнику Андрея Шептицкого.

Как сообщал УНН, 31 мая умер Блаженнейший Любомир Гузар.