Сьогодні для мусульмани всього світу розпочнеться Рамадан
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. у мусульман починається Рамадан, місяць обов'язкового посту. За цей місяць у денний час доби вони відмовляються від прийому їжі, пиття, куріння та інтимної близькості, передає УНН.
Пост починається з початку світанку і закінчується після заходу сонця. Вважається, що повна відмова від людських потреб дає можливість мусульманам продемонструвати силу своєї віри, мусульмани намагаються духовно"очиститися" від поганих думок і дій.
У цей місяць мусульмани підходять до молитв більш відповідально. Вони читають Коран, роздають добровільну (садака) та обов'язкову (закят) милостині.
Не дотримуватися цей пост можна тільки з поважної причини, інакше це вважається гріхом. Під час Рамадану мусульмани їдять тільки вранці на світанку перед молитвою і ввечері після заходу сонця.