Сегодня для мусульмане всего мира начнется Рамадан
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. У мусульман начинается Рамадан, месяц обязательного поста. За этот месяц в дневное время суток они отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости, передает УНН.
Пост начинается с начала рассвета и заканчивается после захода солнца. Считается, что полный отказ от человеческих потребностей дает возможность мусульманам продемонстрировать силу своей веры, мусульмане пытаются духовно "очиститься" от плохих мыслей и действий.
В этот месяц мусульмане подходят к молитвам более ответственно. Они читают Коран, раздают добровольную (садака) и обязательную (закят) милостыни.
Не соблюдать этот пост можно только по уважительной причине, иначе это считается грехом. Во время Рамадана мусульмане едят только утром на рассвете перед молитвой и вечером после захода солнца.