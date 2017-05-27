Сегодня для мусульмане всего мира начнется Рамадан

Пост начинается с начала рассвета и заканчивается после захода солнца. Считается, что полный отказ от человеческих потребностей дает возможность мусульманам продемонстрировать силу своей веры, мусульмане пытаются духовно "очиститься" от плохих мыслей и действий.

В этот месяц мусульмане подходят к молитвам более ответственно. Они читают Коран, раздают добровольную (садака) и обязательную (закят) милостыни.

Не соблюдать этот пост можно только по уважительной причине, иначе это считается грехом. Во время Рамадана мусульмане едят только утром на рассвете перед молитвой и вечером после захода солнца.