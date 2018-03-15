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Сьогодні "Динамо" побореться з "Лаціо" за путівку до чвертьфіналу Ліги Європи

Сьогодні "Динамо" побореться з "Лаціо" за путівку до чвертьфіналу Ліги Європи

Київ • УНН

 • 9761 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Після бойової нічиєї в Римі з рахунком 2:2 київське "Динамо" і "Лаціо" визначать між собою учасника 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА в столиці України, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Обидва клуби виступають на цій стадії втретє. "Динамо" проведе свій 50-й матч в основній сітці Ліги Європи і стане дев'ятим клубом, кому це вдалося. Одним з них є "Лаціо", для якого це буде 54-а гра.

"Динамо" виграло всього два з 23 матчів з представниками Італії. Обидві поразки кияни завдали принциповим конкурентам "Лаціо" з "Роми" на груповому етапі ЛЧ-2004/05. "Лаціо" виграв три з п'яти виїзних матчів з українськими клубами. Загальна статистика "бьянкочелесті" проти українців: 8 виграшів, 2 нічиї і 1 поразка.

Відзначимо, що "Динамо" не програє вдома в єврокубках вже сім матчів (5 перемог, 2 нічиї), у яких кияни забили 21 м'яч. "Динамо" також не програвало в 11 останніх матчах Ліги Європи в Києві, включаючи матчі плей-оф.

Примітно, що пропустять наступну зустріч, якщо отримають картки у сьогоднішній зустрічі та за умови проходу клубу до 1/4 фіналу: Володимир Шепелєв, Дерліс Гонсалес, Жуніор Мораес ("Динамо"); Чіро Іммобіле, Джордан Лукаку, Сергій Милинкович-Савич ("Лаціо").

Додамо, що стартуватиме поєдинок о 20:00 на НСК "Олімпійський".

Як повідомляв УНН, найдорожчий футболіст "бьянкочелесті" пропустить київську зустріч.

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