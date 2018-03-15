Сегодня "Динамо" поборется с "Лацио" за путевку в четвертьфинал Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. После боевой ничьей в Риме со счетом 2:2 киевское "Динамо" и римское "Лацио" определят между собой участника 1/4 финала Лиги Европы УЕФА в столице Украины, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Оба клуба выступают на этой стадии в третий раз. "Динамо" проведет свой 50-й матч в основной сетке Лиги Европы и станет девятым клубом, кому это удалось. Одним из них является "Лацио", для которого это будет 54-я игра.
"Динамо" выиграло всего два из 23 матчей с представителями Италии. Оба поражения киевляне нанесли принципиальным конкурентам "Лацио" из "Ромы" на групповом этапе ЛЧ-2004/05. "Лацио" выиграл три из пяти выездных матчей с украинскими клубами. Общая статистика "бьянкочелести" против украинцев 8 выигрышей, 2 ничьи и 1 поражение.
Отметим, что "Динамо" не проигрывает дома в еврокубках уже семь матчей (5 побед, 2 ничьи), в которых киевляне забили 21 мяч. "Динамо" тоже не проигрывало в 11 последних матчах Лиги Европы в Киеве, включая матчи плей-офф.
Примечательно, что пропустят следующую встречу, если получат карточки в сегодняшней встрече и при условии прохода клуба в 1/4 финала: Владимир Шепелев, Гонсалес, Жуниор Мораес ("Динамо"), Чиро Иммобиле, Джордан Лукаку, Милинкович-Савич ("Лацио").
Добавим, что стартует поединок в 20:00 на НСК "Олимпийский".
Как сообщал УНН, самый дорогой футболист "бьянкочелести" пропустит киевскую встречу.