Сьогодні День української писемності та мови: чому нова дата, о котрій годині пишемо диктант національної єдності

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 14072 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 83157 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 160435 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 160569 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 130777 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135325 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86734 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93666 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99285 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89895 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
71%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 9970 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 11173 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 11162 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 10843 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 8614 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 160584 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 227265 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 376228 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 312586 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 420447 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 9994 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15970 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32718 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29417 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 130786 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Сьогодні День української писемності та мови: чому нова дата, о котрій годині пишемо диктант національної єдності

Київ • УНН

 • 313578 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови. Подія була започаткована у 1997 році на підставі указу президента, пише УНН.

Сьогодні День української писемності та мови: чому нова дата, о котрій годині пишемо диктант національної єдності

Чому нова дата

День української писемності та мови співпадає з Днем пам’яті преподобного Нестора Літописця. Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар обидва свята змістилися з 9 листопада саме на 27 жовтня.

Нестор Літописець є автором найдавнішого літопису Київської Русі-України “Повість минулих літ (1112-1113 роки).

Становлення української мови

На думку науковців, процес формування української мови завершився у ХVІ столітті

Творцем сучасної української мови є Іван Котляревський. У 1798 році були видані три частини його безсмертної поеми “Енеїда”.

Українська мова постійно зазнавала утисків у російській імперії та в срср: періодично заборонявся друк книжок українською мовою, її забороняли вчити у школах, українську мову свідомо наповнювали русизмами.

Нині в Українській мові нараховується близько 260-ти тисяч слів. Носіями української мови у всьому світі є більше 45-ти мільйонів людей.

Радіодиктант національної єдності

З 200 року у День української писемності та мови традиційно проводиться радіодиктант національної єдності.

Суспільне нагадує, що цього року він розпочнеться об 11:00 за київським часом.

До заходу зможуть долучитися усі бажаючі з будь-якої точки світу і у будь-якому зручному для себе форматі: трансляціях на радіо, телеканалі та діджитал-платформах.

Текст цьогорічного радіодиктанту називається “Дороги України”, його написала українська перекладачка і поетеса Катерина Калитко. Читати диктант буде актор театру і кіно Олексій Гладковський.

Для перевірки свої диктати треба надсилати до 11:00 30 жовтня за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Або сфотографувати/відсканувати написаний текст та надіслати його до 11:00 30 жовтня на адресу [email protected].

Переможці, які наберуть найбільшу кількість балів, отримають корисні призи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До Дня писемності: у Мінкульті заявили, що представлять програму поширення української мови

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42