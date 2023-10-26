Сьогодні День української писемності та мови: чому нова дата, о котрій годині пишемо диктант національної єдності
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови. Подія була започаткована у 1997 році на підставі указу президента, пише УНН.
Чому нова дата
День української писемності та мови співпадає з Днем пам’яті преподобного Нестора Літописця. Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар обидва свята змістилися з 9 листопада саме на 27 жовтня.
Нестор Літописець є автором найдавнішого літопису Київської Русі-України “Повість минулих літ (1112-1113 роки).
Становлення української мови
На думку науковців, процес формування української мови завершився у ХVІ столітті
Творцем сучасної української мови є Іван Котляревський. У 1798 році були видані три частини його безсмертної поеми “Енеїда”.
Українська мова постійно зазнавала утисків у російській імперії та в срср: періодично заборонявся друк книжок українською мовою, її забороняли вчити у школах, українську мову свідомо наповнювали русизмами.
Нині в Українській мові нараховується близько 260-ти тисяч слів. Носіями української мови у всьому світі є більше 45-ти мільйонів людей.
Радіодиктант національної єдності
З 200 року у День української писемності та мови традиційно проводиться радіодиктант національної єдності.
Суспільне нагадує, що цього року він розпочнеться об 11:00 за київським часом.
До заходу зможуть долучитися усі бажаючі з будь-якої точки світу і у будь-якому зручному для себе форматі: трансляціях на радіо, телеканалі та діджитал-платформах.
Текст цьогорічного радіодиктанту називається “Дороги України”, його написала українська перекладачка і поетеса Катерина Калитко. Читати диктант буде актор театру і кіно Олексій Гладковський.
Для перевірки свої диктати треба надсилати до 11:00 30 жовтня за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Або сфотографувати/відсканувати написаний текст та надіслати його до 11:00 30 жовтня на адресу [email protected].
Переможці, які наберуть найбільшу кількість балів, отримають корисні призи.
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