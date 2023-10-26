Сегодня День украинской письменности и языка: почему новая дата, во сколько пишем диктант национального единства

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 39624 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 22299 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 47204 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 152034 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 56828 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 110883 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 162964 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153654 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154681 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159996 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
6м/с
37%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 67318 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 70619 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 65590 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 87488 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 27821 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 39653 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 88195 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 152074 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 248453 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 300708 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 4 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 28323 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 48904 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 47761 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 60746 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Сегодня День украинской письменности и языка: почему новая дата, во сколько пишем диктант национального единства

Киев • УНН

 • 313578 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня, 27 октября, отмечается День украинской письменности и языка. Событие было основано в 1997 году на основании указа президента, пишет УНН.

Сегодня День украинской письменности и языка: почему новая дата, во сколько пишем диктант национального единства

Почему новая дата

День украинской письменности и языка совпадает с Днем памяти преподобного Нестора Летописца. После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь оба праздника сместились с 9 ноября именно на 27 октября.

Нестор Летописец является автором древнейшей летописи Киевской Руси-Украины “Повесть временных лет (1112-1113 годы).

Становление украинского языка

По мнению ученых, процесс формирования украинского языка завершился в ХVI веке

Создателем современного украинского языка является Иван Котляревский. В 1798 году были изданы три части его бессмертной поэмы “Энеида”.

Украинский язык постоянно подвергался притеснениям в российской империи и в СССР: периодически запрещалась печать книг на украинском языке, его запрещали учить в школах, украинский язык сознательно наполняли русизмами.

Ныне в Украинском языке насчитывается около 260-ти тысяч слов. Носителями украинского языка в всем мире являются более 45-ти миллионов человек.

Радиодиктант национального единства

С 200 года в День украинской письменности и языка традиционно проводится радиодиктант национального единства.

Общественное напоминает, что в этом году он начнется в 11:00 по киевскому времени.

К мероприятию смогут присоединиться все желающие из любой точки мира и в любом удобном для себя формате: трансляциях на радио, телеканале и диджитал-платформах.

Текст нынешнего радиодиктанта называется “Дороги Украины”, его написала украинская переводчица и поэтесса Екатерина Калитко. Читать диктант будет актер театра и кино Алексей Гладковский.

Для проверки свои диктанты надо присылать до 11:00 30 октября по адресу: 01001 м. Киев, ул. Крещатик, 26. Или сфотографировать/отсканировать написанный текст и прислать его до 11:00 30 октября на адрес [email protected].

Победители, которые наберут наибольшее количество баллов, получат полезные призы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К Дню письменности: в Минкульте заявили, что представят программу распространения украинского языка

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68