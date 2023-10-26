Сегодня День украинской письменности и языка: почему новая дата, во сколько пишем диктант национального единства
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня, 27 октября, отмечается День украинской письменности и языка. Событие было основано в 1997 году на основании указа президента, пишет УНН.
Почему новая дата
День украинской письменности и языка совпадает с Днем памяти преподобного Нестора Летописца. После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь оба праздника сместились с 9 ноября именно на 27 октября.
Нестор Летописец является автором древнейшей летописи Киевской Руси-Украины “Повесть временных лет (1112-1113 годы).
Становление украинского языка
По мнению ученых, процесс формирования украинского языка завершился в ХVI веке
Создателем современного украинского языка является Иван Котляревский. В 1798 году были изданы три части его бессмертной поэмы “Энеида”.
Украинский язык постоянно подвергался притеснениям в российской империи и в СССР: периодически запрещалась печать книг на украинском языке, его запрещали учить в школах, украинский язык сознательно наполняли русизмами.
Ныне в Украинском языке насчитывается около 260-ти тысяч слов. Носителями украинского языка в всем мире являются более 45-ти миллионов человек.
Радиодиктант национального единства
С 200 года в День украинской письменности и языка традиционно проводится радиодиктант национального единства.
Общественное напоминает, что в этом году он начнется в 11:00 по киевскому времени.
К мероприятию смогут присоединиться все желающие из любой точки мира и в любом удобном для себя формате: трансляциях на радио, телеканале и диджитал-платформах.
Текст нынешнего радиодиктанта называется “Дороги Украины”, его написала украинская переводчица и поэтесса Екатерина Калитко. Читать диктант будет актер театра и кино Алексей Гладковский.
Для проверки свои диктанты надо присылать до 11:00 30 октября по адресу: 01001 м. Киев, ул. Крещатик, 26. Или сфотографировать/отсканировать написанный текст и прислать его до 11:00 30 октября на адрес [email protected].
Победители, которые наберут наибольшее количество баллов, получат полезные призы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К Дню письменности: в Минкульте заявили, что представят программу распространения украинского языка