Сьогодні через обстріли бойовиків на Донбасі поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня незаконні збройні формування три рази обстрілювали позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого зазнав поранення один наш боєць. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил, передає УНН.
“Сьогодні, 26 жовтня, російські окупаційні війська здійснили три обстріли позицій Об’єднаних сил... Внаслідок ворожого вогню поранено одного українського військовослужбовця”, — зазначається у повідомленні.
Зокрема, за інформацією штабу, противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Кримського, Павлополя та Водяного.
У штабі Об’єднаних сил запевнили, що українські підрозділи контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та позиції. У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи, в тому числі й превентивні.
Нагадаємо, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час цього 4 рази було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.