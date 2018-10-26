Сьогодні через обстріли бойовиків на Донбасі поранено військового

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня незаконні збройні формування три рази обстрілювали позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого зазнав поранення один наш боєць. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил, передає УНН.