Сегодня из-за обстрелов боевиков на Донбассе ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В течение сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования трижды обстреливали позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего получил ранение один наш боец. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил, передает УНН.
"Сегодня, 26 октября, российские оккупационные войска осуществили три обстрелы позиций Объединенных сил ... В результате вражеского огня ранен один украинский военнослужащий", - отмечается в сообщении.
В частности, по информации штаба, противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Крымского, Павлополя и Водяного.
В штабе Объединенных сил заверили, что украинские подразделения контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры, в том числе и превентивные.
Напомним, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 17 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время этого 4 раза были применены вооружения, запрещенные минскими договоренностями.