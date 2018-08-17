Сьогодні бойовики вже 11 разів обстріляли позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. З початку доби бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“З опівночі захисниками України зафіксовано вже 11 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Важке озброєння ворог не застосовував, проте вів активні провокаційні обстріли з гранатометів та стрілецької зброї”, — розповів Д.Гуцуляк.
Він додав, що під прицільний ворожий вогонь потрапили підрозділи Об’єднаних сил поблизу н.п. Новолуганське, Новозванівка, Мар’їнка, Павлопіль, Широкине. Тричі під обстрілами перебували захисники Водяного та Лебединського.
Втрат від початку поточної доби внаслідок бойових дій серед захисників України немає.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема 5 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.