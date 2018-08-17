Сегодня боевики уже 11 раз обстреляли позиции ВСУ

"С полуночи защитниками Украины зафиксировано уже 11 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Тяжелое вооружение враг не применял, но вел активные провокационные обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия", - рассказал Д.Гуцуляк.

Он добавил, что под прицельный вражеский огонь попали подразделения Объединенных сил возле н.п. Новолуганское, Новозвановка, Марьинка, Павлополь, Широкино. Трижды под обстрелами находились защитники Водяного и Лебединского.

Потерь от начала текущих суток в результате боевых действий среди защитников Украины нет.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 30 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.