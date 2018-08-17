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Сегодня боевики уже 11 раз обстреляли позиции ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. С начала суток боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Сегодня боевики уже 11 раз обстреляли позиции ВСУ

"С полуночи защитниками Украины зафиксировано уже 11 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Тяжелое вооружение враг не применял, но вел активные провокационные обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия", - рассказал Д.Гуцуляк.

Он добавил, что под прицельный вражеский огонь попали подразделения Объединенных сил возле н.п. Новолуганское, Новозвановка, Марьинка, Павлополь, Широкино. Трижды под обстрелами находились защитники Водяного и Лебединского.

Потерь от начала текущих суток в результате боевых действий среди защитников Украины нет.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 30 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.

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