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Сьогодні бойовики п’ять разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

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КИЇВ. 17 травня. УНН. З початку поточної доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомила прес-служба операції Об'єднаних сил, передає УНН.

За даними прес-служби ООС, від початку доби бойовики вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Два обстріли позицій ОС ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Новотроїцьке; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гнутове.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Золоте-4; з гранатометів різних систем – біля населеного пункту Кримське.

За даними прес-служби, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 17 травня, у житловий будинок у місті Золоте на Луганщині влучив реактивний снаряд.

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