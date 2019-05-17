Сегодня боевики пять раз обстреляли позиции ООС на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. С начала текущих суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям Операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил, передает УНН.
По данным пресс-службы ООС, с начала суток боевики вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Два обстрела позиций ОС враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4; из гранатометов различных систем - у населенного пункта Крымское.
По данным пресс-службы, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Напомним, сегодня утром, 17 мая, в жилой дом в городе Золотое Луганской области попал реактивный снаряд.