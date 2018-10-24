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Сьогодні бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби, російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба ООС, передає УНН.

Зокрема, опорні пункти наших військ поблизу Гнутового обстріляні з мінометів 82-го калібру, а позиції біля Новолуганського, Камянки, Катеринівки та Тарамчука — з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Не полишає ворог у спокої воїнів ООС у районі хутора Вільного. Двічі за сьогоднішній день точилися бойові дії навколо цього невеличкого населеного пункту. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, підрозділи Об’єднаних сил гідно відповідали.

У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 23 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Противник зменшив кількість обстрілів, але знову застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, використовуючи для цього міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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