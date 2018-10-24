Сегодня боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В течение текущих суток, русско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.
В частности, опорные пункты наших войск вблизи Гнутово обстреляны из минометов 82-го калибра, а позиции у Новолуганское, Каменки, Катериновки и Тарамчука - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Не оставляет враг в покое воинов ООС в районе хутора Вильне. Дважды за сегодняшний день шли боевые действия вокруг этого небольшого населенного пункта. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил достойно отвечали.
В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.
Напомним, 23 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Противник уменьшил количество обстрелов, но опять применил вооружение, запрещенное минского договоренностями. Боевики 9 раз открывали огонь по позициям наших войск, используя для этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.