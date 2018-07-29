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Сьогодні бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню

Сьогодні бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ООС, передає УНН.

Окупанти відкривали прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське та Лебединське.

Втрат серед особового складу захисників України немає.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об’єднаними силами.

Нагадаємо, Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 25 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. За минулу добу у ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули і двоє отримали поранення.

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