Сегодня боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня

Оккупанты открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское и Лебединское.

Потерь среди личного состава защитников Украины нет.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой Объединенными силами.

Напомним, За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 25 раз нарушали режим прекращения огня , в том числе трижды с запрещенного минскими договоренностями вооружения. За минувшие сутки в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.