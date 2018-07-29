Сегодня боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.
Оккупанты открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское и Лебединское.
Потерь среди личного состава защитников Украины нет.
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой Объединенными силами.
Напомним, За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 25 раз нарушали режим прекращения огня , в том числе трижды с запрещенного минскими договоренностями вооружения. За минувшие сутки в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.