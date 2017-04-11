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Сьогодні боксер О.Усик повернеться в Україну після перемоги у США

Сьогодні боксер О.Усик повернеться в Україну після перемоги у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні боксер Олександр Усик повернеться в Україну після перемоги у бою з Майклом Хантером у США, передає УНН з посиланням на “К2 Promotions”.

Сьогодні, 11 квітня, в аеропорту “Бориспіль” відбудеться зустріч чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі Олександра Усика.

Нагадаємо, 9 квітня О.Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у першій важкій вазі в бою проти американця Майкла Хантера, здобувши перемогу у 12-тираундовому поєдинку за одноголосим рішенням суддів.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час телефонного дзвінка особисто привітав від імені українців боксерів Олександра Усика, Олександра Гвоздика та Василя Ломаченка з перемогами у поєдинках, які вони здобули вночі в США.

Українські Національні Новини

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