Сьогодні боксер О.Усик повернеться в Україну після перемоги у США

Сьогодні, 11 квітня, в аеропорту “Бориспіль” відбудеться зустріч чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі Олександра Усика.

Нагадаємо, 9 квітня О.Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у першій важкій вазі в бою проти американця Майкла Хантера, здобувши перемогу у 12-тираундовому поєдинку за одноголосим рішенням суддів.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час телефонного дзвінка особисто привітав від імені українців боксерів Олександра Усика, Олександра Гвоздика та Василя Ломаченка з перемогами у поєдинках, які вони здобули вночі в США.