Сегодня боксер О.Усик вернется в Украину после победы в США

Сегодня, 11 апреля, в аэропорту "Борисполь" состоится встреча чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика.

Напомним, 9 апреля О.Усик защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе в бою против американца Майкла Хантера, одержав победу в 12-раундовом поединке за одноголосым решением судей.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного звонка лично поздравил от имени украинцев боксеров Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко с победами в поединках, которые они получили ночью в США.