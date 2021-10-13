Сьогодні Blue Origin запустить свій космічний корабель
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin сьогодні запустить свій космічний корабель New Shepard. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Через прогнозовані вітри у вівторок, 12 жовтня, оперативна група місії Blue Origin прийняла рішення відкласти запуск NS-18 і зараз націлена на середу, 13 жовтня.
На борту корабля New Shepard перебуватимуть доктор Кріс Бошуейзен, колишній інженер НАСА та співзасновник Planet Labs, і Ген де Вріс, заступник директора Planet Labs із медико-біологічних наук й охорони здоров’я, а також співзасновник Medidata.
Нагадаємо
26 серпня відбулась сімнадцята космічна місія аерокосмічної компанії Blue Origin й одночасно восьмий політ для ракети New Shepard. NS-17 продемонструвала технології посадки на Місяць, які, можливо, використовуватимуться в майбутньому.