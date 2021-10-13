Сегодня Blue Origin запустит свой космический корабль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin сегодня запустит свой космический корабль New Shepard. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Через прогнозируемые ветры во вторник, 12 октября, оперативная группа миссии Blue Origin приняла решение отложить запуск NS-18 и сейчас нацелена на среду, 13 октября.
На борту корабля New Shepard находиться доктор Крис Бошуейзен, бывший инженер НАСА и соучредитель Planet Labs, и Ген де Врис, заместитель директора Planet Labs с медико-биологических наук и здравоохранения, а также соучредитель Medidata.
Напомним
26 августа состоялась семнадцатая космическая миссия аэрокосмической компании Blue Origin и одновременно восьмой полет для ракеты New Shepard. NS-17 продемонстрировала технологии посадки на Луну, которые, возможно, будут использоваться в будущем.