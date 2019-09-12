Сьогодні аеропорт "Київ" відновить роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Сьогодні, 12 вересня о 9:00 міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського відновить свою роботу після 10-денної перерви. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку аеропорту в Facebook.
Термінали та злітні смуги запрацюють з 9:00. Всі заплановані роботи з ремонту злітно-посадкової смуги за час, коли аеропорт був закритий, виконані.
"Вже о 9:00, 12 вересня, той час коли термінали оживуть і наповняться пасажирами. Час, коли на злітну смугу сідатимуть літаки. Врешті кінці все, що запланували, реалізували, всі роботи виконані, останні доробки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, рейси низки авіакомпаній, які раніше вилітали з аеропорту "Київ" (Жуляни), з 2 по 12 вересня перенесли до аеропорту "Бориспіль".
Рейси розподілили між терміналами D і F. Таке рішення було плановим і на регулярність інших рейсів не вплинуло.
З терміналу D вилітали пасажири Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ. Рейси Belavia та LOT (із Жулян) також обслуговували в терміналі D. В терміналі F обслуговували рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.