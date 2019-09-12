Сегодня аэропорт "Киев" возобновит работу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сегодня, 12 сентября в 9:00 международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского возобновит свою работу после 10-дневного перерыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу аэропорта в Facebook.
Терминалы и взлетные полосы заработают с 9:00. Все запланированные работы по ремонту взлетно-посадочной полосы за время, когда аэропорт был закрыт, выполнены.
"Уже в 9:00, 12 сентября, то время когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу садиться самолеты. В конце конце все, что запланировали, реализовали, все работы выполнены, последние доработки", - говорится в сообщении.
Напомним, рейсы ряда авиакомпаний, которые раньше вылетали из аэропорта "Киев" (Жуляны), с 2 по 12 сентября перенесли в аэропорту "Борисполь".
Рейсы распределили между терминалами D и F. Такое решение было плановым и на регулярность других рейсов не повлияло.
Из терминала D вылетали пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич. Рейсы Belavia и LOT (с Жулян) также обслуживали в терминале D. В терминале F обслуживали рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.