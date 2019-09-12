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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105357 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118708 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110346 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116651 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123094 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149818 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Сегодня аэропорт "Киев" возобновит работу

Сегодня аэропорт "Киев" возобновит работу

Киев  •  УНН

 • 9940 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сегодня, 12 сентября в 9:00 международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского возобновит свою работу после 10-дневного перерыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу аэропорта в Facebook.

Терминалы и взлетные полосы заработают с 9:00. Все запланированные работы по ремонту взлетно-посадочной полосы за время, когда аэропорт был закрыт, выполнены.

"Уже в 9:00, 12 сентября, то время когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу садиться самолеты. В конце конце все, что запланировали, реализовали, все работы выполнены, последние доработки", - говорится в сообщении.

Напомним, рейсы ряда авиакомпаний, которые раньше вылетали из аэропорта "Киев" (Жуляны), с 2 по 12 сентября перенесли в аэропорту "Борисполь".

Рейсы распределили между терминалами D и F. Такое решение было плановым и на регулярность других рейсов не повлияло.

Из терминала D вылетали пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич. Рейсы Belavia и LOT (с Жулян) также обслуживали в терминале D. В терминале F обслуживали рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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