СобаняCharity запрошує на ювілейну благодійну барахолку - тепер у власній хаті

«Ця барахолка - особлива. Вона відбудеться в новому шоурумі, який ми відкриваємо в цей день і в якому прихистили наш улюблений двіж, сподіваємось, назавжди.

Ми працювали над нашим хабом "Khorevytsia" з величезною любов'ю та наснагою, незважаючи на нелегкі часи. Знаємо, що все буде Україна. Будуємо вольєри і будки для наших з вами собачок у Фастові та облаштовуємо місце зустрічей для усіх наших друзів та їхніх улюбленців на Подолі», - розповіла співорганізаторка заходу Юлія Шередега.

Барахолка відбудеться 20 листопада у шоу-румі «Khorevytsia» за адресою Верхній Вал 54, квартира 1. Початок о 12 годині.

Організатори радо вітатимуть гостей з собаками.