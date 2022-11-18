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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 91735 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 102201 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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31 березня, 14:30 • 209394 перегляди

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СобаняCharity запрошує на ювілейну благодійну барахолку - тепер у власній хаті

СобаняCharity запрошує на ювілейну благодійну барахолку - тепер у власній хаті

Київ • УНН

 • 646425 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. П’ята благодійна барахолка СобаняCharity відбудеться вже цієї неділі. Захід збирають за новою адресою у хабі «Khorevytsia», який стане постійним домом для СобаняCharity, повідомили УНН організаторі.

«Ця барахолка - особлива. Вона відбудеться в новому шоурумі, який ми відкриваємо в цей день і в якому прихистили наш улюблений двіж, сподіваємось, назавжди.

Ми працювали над нашим хабом "Khorevytsia" з величезною любов'ю та наснагою, незважаючи на нелегкі часи. Знаємо, що все буде Україна. Будуємо вольєри і будки для наших з вами собачок у Фастові та облаштовуємо місце зустрічей для усіх наших друзів та їхніх улюбленців на Подолі», - розповіла співорганізаторка заходу Юлія Шередега.

Барахолка відбудеться 20 листопада у шоу-румі «Khorevytsia» за адресою Верхній Вал 54, квартира 1. Початок о 12 годині.

Організатори радо вітатимуть гостей з собаками.

Українські Національні Новини

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