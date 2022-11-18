СобаняCharity приглашает на юбилейную благотворительную барахолку - теперь в собственном доме

«Эта барахолка – особенная. Она состоится в новом шоуруме, который мы открываем в этот день и в котором приютили наш любимый движ, надеемся, навсегда.

Мы работали над нашим хабом "Khorevytsia" с огромной любовью и воодушевлением, несмотря на нелегкие времена. Знаем, что все будет Украина. Строим вольеры и будки для наших с вами собачек в Фастове и обустраиваем место встреч для всех наших друзей и их любимцев на Подоле», - рассказала соорганизатор мероприятия Юлия Шередега.

Барахолка состоится 20 ноября в шоу-руме «Khorevytsia» по адресу Верхний Вал 54, квартира 1. Начало в 12 часов.

Организаторы будут приветствовать гостей с собаками.