Сноубордисти у Латвії пристосували дрон для катання на снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Латвійські інженери створили гігантський дрон, який може буксирувати одразу декількох сноубордистів, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Зазначається, що безпілотник з 16 роторами (обертова частина дрона – ред.) здатен підняти 145 кг і розганяється до 150 км/год.
За словами винахідників такого чудернацького активного відпочинку, вони винайшли новий вид спорту - дронбординг.
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Також повідомляється, що заряду акумулятора вистачає на 10 хвилин польоту дрона.