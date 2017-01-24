Сноубордисти у Латвії пристосували дрон для катання на снігу

Зазначається, що безпілотник з 16 роторами (обертова частина дрона – ред.) здатен підняти 145 кг і розганяється до 150 км/год.

За словами винахідників такого чудернацького активного відпочинку, вони винайшли новий вид спорту - дронбординг.

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Також повідомляється, що заряду акумулятора вистачає на 10 хвилин польоту дрона.