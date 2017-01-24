Сноубордисты в Латвии приспособили дрон для катания на снегу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Латвийские инженеры создали гигантский дрон, который может буксировать сразу нескольких сноубордистов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что беспилотник с 16 роторами (вращающаяся часть дрона - ред.) способен поднять 145 кг и разгоняется до 150 км/ч.
По словам изобретателей такого странного активного отдыха, они изобрели новый вид спорта - дронбординг.
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Также сообщается, что заряда аккумулятора хватает на 10 минут полета дрона.