Сноубордисты в Латвии приспособили дрон для катания на снегу

Отмечается, что беспилотник с 16 роторами (вращающаяся часть дрона - ред.) способен поднять 145 кг и разгоняется до 150 км/ч.

По словам изобретателей такого странного активного отдыха, они изобрели новый вид спорта - дронбординг.

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Также сообщается, что заряда аккумулятора хватает на 10 минут полета дрона.