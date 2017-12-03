Снігопад завадив планам: головна ялинка країни приїде до Києва 4 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 рудня. УНН. Через несприятливі погодні умови приїзд головної ялинки країни затримується – новорічну красуню мають привезти до столиці у понеділок, 4 грудня, вранці. Про це повідомили представники проекту Folk Ukraine у Facebook, передає УНН.
"У зв'язку зі снігопадом та непередбачуваними труднощами дороги, приїзд ялинки трішки затримується. Ми вже самі не можемо дочекатись зеленої новорічної красуні. Очікуємо, що ялинка прибуде до Києва завтра зранку!", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, головна ялинка країни мала прибути до Києва у неділю, 3 грудня, о 10:00-10:30. Її установлять на Софійській площі.
Нагадаємо, ялинку, яка прикрасить центр столиці на різдвяні і новорічні свята, зрубали на Івано-Франківщині. Середмістя столиці прикрашатиме біла ялиця заввишки понад 28 метрів. Її вік — майже 100 років.