Снегопад помешал планам: главная елка страны приедет в Киеве 4 декабря

"В связи со снегопадом и непредсказуемыми трудностями дороги, приезд елки немного задерживается. Мы уже сами не можем дождаться зеленой новогодней красавицы. Ожидаем, что елка прибудет в Киев завтра утром!", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, главная елка страны должна была прибыть в Киев в воскресенье, 3 декабря, в 10:00-10:30. Ее установят на Софийской площади.

Напомним, елку, которая украсит центр столицы на рождественские и новогодние праздники, срубили в Ивано-Франковской области. Центр города столицы будет украшать белая пихта высотой более 28 метров. Ее возраст - около 100 лет.