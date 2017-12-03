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Делегации Украины и США уже начали встречу в Джидде
09:37 • 188 просмотра

Делегации Украины и США уже начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 13656 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 93431 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109259 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129624 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106234 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107945 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Снегопад помешал планам: главная елка страны приедет в Киеве 4 декабря

Снегопад помешал планам: главная елка страны приедет в Киеве 4 декабря

Киев  •  УНН

 • 16312 просмотра

КИЕВ. 3 рудник. УНН. За неблагоприятных погодных условий приезд главной елки страны задерживается - новогоднюю красавицу должны привезти в столицу в понедельник, 4 декабря, утром. Об этом сообщили представители проекта Folk Ukraine в Facebook, передает УНН.

"В связи со снегопадом и непредсказуемыми трудностями дороги, приезд елки немного задерживается. Мы уже сами не можем дождаться зеленой новогодней красавицы. Ожидаем, что елка прибудет в Киев завтра утром!", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, главная елка страны должна была прибыть в Киев в воскресенье, 3 декабря, в 10:00-10:30. Ее установят на Софийской площади.

Напомним, елку, которая украсит центр столицы на рождественские и новогодние праздники, срубили в Ивано-Франковской области. Центр города столицы будет украшать белая пихта высотой более 28 метров. Ее возраст - около 100 лет.

Украинские Национальные Новости

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