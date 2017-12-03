Снегопад помешал планам: главная елка страны приедет в Киеве 4 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 3 рудник. УНН. За неблагоприятных погодных условий приезд главной елки страны задерживается - новогоднюю красавицу должны привезти в столицу в понедельник, 4 декабря, утром. Об этом сообщили представители проекта Folk Ukraine в Facebook, передает УНН.
"В связи со снегопадом и непредсказуемыми трудностями дороги, приезд елки немного задерживается. Мы уже сами не можем дождаться зеленой новогодней красавицы. Ожидаем, что елка прибудет в Киев завтра утром!", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, главная елка страны должна была прибыть в Киев в воскресенье, 3 декабря, в 10:00-10:30. Ее установят на Софийской площади.
Напомним, елку, которая украсит центр столицы на рождественские и новогодние праздники, срубили в Ивано-Франковской области. Центр города столицы будет украшать белая пихта высотой более 28 метров. Ее возраст - около 100 лет.