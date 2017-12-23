Снігопад у Греції викликав колапс на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Греції пішов перший сніг, на дорогах утворилися багатокілометрові затори, сотні машин на кілька годин опинилися заблоковані сніговими заметами. Про це повідомляє телеканал ERT, передає УНН.
Сніг пішов ввечері 22 грудня, коли тисячі греків вирушили на різдвяні канікули.
На автомагістралі Афіни-Ламія утворився затор на 15 км. Машини простояли близько восьми годин.
Зазначено, що рух транспорту відновився лише ближче до півночі. Крім того, правоохоронці заборонили проїзд вантажівок на деяких трасах. В Аттиці рух було припинено в горах Парніта і Пентели, на автодорозі Афіни, Фіви від містечка Виллія.
Як повідомляв УНН, водіїв у Києві попросили прибрати автівки з узбіччя для вивезення снігу.