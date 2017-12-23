Снегопад в Греции вызвал коллапс на дорогах

Снег пошел вечером 22 декабря, когда тысячи греков отправились на рождественские каникулы.

На автомагистрале Афины-Ламия образовался затор на 15 км. Машины простояли около восьми часов.

Отмечено, что движение транспорта возобновилось только ближе к полуночи. Кроме того, правоохранители запретили проезд грузовиков на некоторых трассах. В Аттике движение было прекращено в горах Парнита и Пентели, на автодороге Афины, Фивы от города Виллия.

Как сообщал УНН, водителей в Киеве попросили убрать машины с обочины для вывоза снега.