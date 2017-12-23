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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Снегопад в Греции вызвал коллапс на дорогах

Киев • УНН

 • 12475 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Греции пошел первый снег, на дорогах образовались многокилометровые пробки, сотни машин на несколько часов оказались заблокированы снежными заносами. Об этом сообщает телеканал ERT, передает УНН.

Снегопад в Греции вызвал коллапс на дорогах

Снег пошел вечером 22 декабря, когда тысячи греков отправились на рождественские каникулы.

На автомагистрале Афины-Ламия образовался затор на 15 км. Машины простояли около восьми часов.

Отмечено, что движение транспорта возобновилось только ближе к полуночи. Кроме того, правоохранители запретили проезд грузовиков на некоторых трассах. В Аттике движение было прекращено в горах Парнита и Пентели, на автодороге Афины, Фивы от города Виллия.

Как сообщал УНН, водителей в Киеве попросили убрать машины с обочины для вывоза снега.

Украинские Национальные Новости

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