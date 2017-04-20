Сніг випав на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. У шести районах Кіровоградської області вже почало сніжити. Традиційно прихід циклону на собі першими відчули західні райони – Новоархангельський, Гайворонський, Голованівський, Благовіщенський, Добровеличківський та Вільшанський. Про це поінформували в прес-службі САД в Кіровоградській області, повідомляє УНН.
Наразі товщина снігу на ґрунті менше 5 сантиметрів. Техніка поки не працює, оскільки сніг одразу тане, тож немає потреби у посипці протиожеледними матеріалами чи очистці покриття від снігу.
У стані чергування перебуває 156 одиниць дорожніх механізмів та техніки, з яких 75 плужних та піскорозкидачів, а також 25 бульдозерів та автогрейдерів. До ліквідації наслідків негоди готові 182 робітники дорожнього господарства.
Нагадаємо, сьогодні вранці у північних районах Одеської області пішов сніг. Найбільше снігу випало на Подільськ, Кодиму, Окни, Балту.
Снігопад розпочався близько 7 години ранку. Температура наразі становить близько нуля градусів, а тому сніг практично відразу тане. Дерева, які вже встигли зацвісти, гнуться під вагою снігового покриву.
Близько 10 ранку мокрий сніг пішов і в Одесі. Міські комунальні служби переведені в режим готовності до роботи в складних погодних умовах, і створено штаб з оперативного реагування на наслідки стихії.