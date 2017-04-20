Снег выпал в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В шести районах Кировоградской области уже пошел снег. Традиционно приход циклона на себе первыми почувствовали западные районы — Новоархангельский, Гайворонский, Голованевский, Благовещенский, Кировоградский и Ольшанский. Об этом сообщили в пресс-службе САД в Кировоградской области, сообщает УНН.
Сейчас толщина снега на почве меньше 5 сантиметров. Техника пока не работает, так как снег сразу тает, и нет необходимости в обработке противогололедными материалами или очистке покрытия от снега.
В состоянии дежурства находится 156 единиц дорожных механизмов и техники, из которых 75 плужных и пескоразбрасывателей, а также 25 бульдозеров и автогрейдеров. К ликвидации последствий непогоды готовы 182 рабочих дорожного хозяйства.
Напомним, сегодня утром в северных районах Одесской области пошел снег. Больше всего снега выпало на Подольск, Кодыму, Окны, Балту.
Снегопад начался около 7:00 утра. Температура сейчас составляет около нуля градусов, поэтому снег практически сразу тает. Деревья, которые уже успели зацвести, гнутся под тяжестью снежного покрова.
Около 10 утра мокрый снег пошел и в Одессе. Городские коммунальные службы переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях, и создан штаб по оперативному реагированию на последствия стихии.