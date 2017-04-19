Сніг випав на Херсонщині
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Херсонській області випав сніг. Про це пишуть херсонці у соціальній мережі Facebook, передає кореспондент УНН.
“Тепла ласкава погода напередодні травневих свят не може не радувати херсонців і гостей курортів Чорного моря”, — написав херсонець Василій Федін.
Нагадаємо, 19-22 квітня по Херсону очікуються заморозки. В ці дні прогнозують складнi погоднi умови у місті та у всій області: вдень 20 квітня та впродовж 21 квiтня сильний дощ, вночі з мокрим снiгом. Посилення пiвнiчно-захiдного вiтру 17-22 м/с.
За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, у цей період вночі та вранці очікуються заморозки в повiтрi 0...5°, та на поверхні ґрунту до 8°.
Нагадаэмо, нічний дощ у Запоріжжі перетворився на сніг, яким засніжило усе місто.