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Снег выпал в Херсонской области

Снег выпал в Херсонской области

Киев • УНН

 • 15936 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Херсонской области выпал снег. Об этом пишут херсонцы в социальной сети Facebook, передает корреспондент УНН.

"Теплая ласковая погода накануне майских праздников не может не радовать херсонцев и гостей курортов Черного моря", - написал херсонец Василий Федин.

Напомним, 19-22 апреля по Херсону ожидаются заморозки. В эти дни прогнозируют сложные погодные условия в городе и во всей области: днем ​​20 апреля и в течение 21 апреля сильный дождь, ночью с мокрым снегом. Усиление северо-западного ветра 17-22 м/с.

По сообщению областного центра по гидрометеорологии, в этот период ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе 0...5°, и на поверхности почвы до 8°.

Напомним, ночной дождь в Запорожье превратился в снег, который накрыл весь город.

Украинские Национальные Новости

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