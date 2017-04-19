Снег выпал в Херсонской области
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Херсонской области выпал снег. Об этом пишут херсонцы в социальной сети Facebook, передает корреспондент УНН.
"Теплая ласковая погода накануне майских праздников не может не радовать херсонцев и гостей курортов Черного моря", - написал херсонец Василий Федин.
Напомним, 19-22 апреля по Херсону ожидаются заморозки. В эти дни прогнозируют сложные погодные условия в городе и во всей области: днем 20 апреля и в течение 21 апреля сильный дождь, ночью с мокрым снегом. Усиление северо-западного ветра 17-22 м/с.
По сообщению областного центра по гидрометеорологии, в этот период ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе 0...5°, и на поверхности почвы до 8°.
Напомним, ночной дождь в Запорожье превратился в снег, который накрыл весь город.