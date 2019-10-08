Сніг в Карпатах: рятувальники дали поради туристам, які зібралися в гори
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Карпатах суттєво похолодало, випав сніг. Тож, тим хто наважився зібратися в гори варто пам’ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема – належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також – від знання місцевості та її природних перешкод. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС в Івано-Франківській області.
Зокрема, вирушаючи у туристичний похід, дотримуйтесь наступних порад від рятувальників:
• обов'язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу;
• уникайте походів поодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи;
• переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води (зігріваючі напої – чай, кава), а також необхідний теплий одяг, взуття і медикаменти;
• поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;
• обов'язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.
"І, звичайно, головна вимога, це зареєструватися і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби щодо обраного маршруту і можливого погіршення погодних умов", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, карпатський гірськолижний курорт Буковель засипало снігом.