Снег в Карпатах: спасатели дали советы туристам, которые собрались в горы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Карпатах существенно похолодало, выпал снег. Поэтому тем, кто решился собраться в горы, стоит помнить, что безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности - надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежду, обувь и т.д., а также - от знания местности и ее естественных препятствий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Ивано-Франковской области.
В частности, отправляясь в туристический поход, придерживайтесь следующих советов от спасателей:
• обязательно информируйте своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемом времени возвращения из похода;
• избегайте походов в одиночку, минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человек;
• убедитесь, что ваша экипировка соответствует требованиям похода. Возьмите с собой достаточное количество пищи и воды (согревающие напитки - чай, кофе), а также необходимую теплую одежду, обувь и медикаменты;
• поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;
• обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.
"И, конечно, главное требование, это зарегистрироваться и получить консультацию работников горной поисково-спасательной службы относительно выбранного маршрута и возможного ухудшения погодных условий", - отмечается в сообщении.
Напомним, карпатский горнолыжный курорт Буковель засыпало снегом.