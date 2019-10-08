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Снег в Карпатах: спасатели дали советы туристам, которые собрались в горы

Киев • УНН

 • 9776 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Карпатах существенно похолодало, выпал снег. Поэтому тем, кто решился собраться в горы, стоит помнить, что безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности - надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежду, обувь и т.д., а также - от знания местности и ее естественных препятствий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Снег в Карпатах: спасатели дали советы туристам, которые собрались в горы

В частности, отправляясь в туристический поход, придерживайтесь следующих советов от спасателей:

• обязательно информируйте своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемом времени возвращения из похода;

• избегайте походов в одиночку, минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человек;

• убедитесь, что ваша экипировка соответствует требованиям похода. Возьмите с собой достаточное количество пищи и воды (согревающие напитки - чай, кофе), а также необходимую теплую одежду, обувь и медикаменты;

• поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;

• обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.

"И, конечно, главное требование, это зарегистрироваться и получить консультацию работников горной поисково-спасательной службы относительно выбранного маршрута и возможного ухудшения погодных условий", - отмечается в сообщении.

Напомним, карпатский горнолыжный курорт Буковель засыпало снегом.

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