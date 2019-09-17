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Сніг у Карпатах можливий уже у п'ятницю - синоптики

Сніг у Карпатах можливий уже у п'ятницю - синоптики

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Найближчими днями по Україні пройдуть дощі, у Карпатах уже у п'ятницю, 20 вересня, можливий мокрий сніг, нічна температура цього тижня впаде до 4 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра часом невеликий дощ, лише вночі на крайньому півдні країни, вдень на Закарпатті та Прикарпатті без істотних опадів", - повідомили синоптики.

Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°, у південній частині вночі 12-17°, вдень 20-25°.

"19 вересня без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями невеликй дощ, 20 вересня в Україні, крім півдня, невеликі дощі, в Карпатах можливий мокрий сніг", - додали синоптики.

Температура вночі 4-10° тепла, вдень 11-17°, на півдні та сході країни до 20°.

Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, завтра пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, 17 вересня по Україні пройдуть дощі.

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