Сніг у Карпатах можливий уже у п'ятницю - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Найближчими днями по Україні пройдуть дощі, у Карпатах уже у п'ятницю, 20 вересня, можливий мокрий сніг, нічна температура цього тижня впаде до 4 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра часом невеликий дощ, лише вночі на крайньому півдні країни, вдень на Закарпатті та Прикарпатті без істотних опадів", - повідомили синоптики.
Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°, у південній частині вночі 12-17°, вдень 20-25°.
"19 вересня без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями невеликй дощ, 20 вересня в Україні, крім півдня, невеликі дощі, в Карпатах можливий мокрий сніг", - додали синоптики.
Температура вночі 4-10° тепла, вдень 11-17°, на півдні та сході країни до 20°.
Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, завтра пориви 15-20 м/с.
Нагадаємо, 17 вересня по Україні пройдуть дощі.